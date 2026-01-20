Schwacher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,08 Prozent schwächer bei 24 689,67 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,166 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,848 Prozent schwächer bei 24 747,35 Punkten, nach 24 959,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 507,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 758,32 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 24 288,40 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 24 258,80 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 20 990,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,613 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 215,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 384,50 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 153,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,66 Prozent auf 97,24 EUR) und BMW (+ 0,47 Prozent auf 86,08 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Fresenius SE (-4,56 Prozent auf 47,12 EUR), Vonovia SE (-3,53 Prozent auf 24,08 EUR), Bayer (-3,34 Prozent auf 42,92 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,02 Prozent auf 35,98 EUR) und Zalando (-2,79 Prozent auf 24,75 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 818 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 230,166 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at