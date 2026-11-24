Der DAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,60 Prozent leichter bei 25 184,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,114 Prozent leichter bei 25 308,31 Punkten in den Handel, nach 25 337,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 040,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 330,32 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 181,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der DAX noch bei 26 106,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 239,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,08 Prozent auf 83,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 314,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 26,55 EUR) und SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 188,28 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), HOCHTIEF (-2,86 Prozent auf 346,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at