Schwacher Handel: DAX fällt schlussendlich

Am Montag zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent leichter bei 15 135,97 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,549 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,198 Prozent fester bei 15 219,32 Punkten, nach 15 189,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 223,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 110,84 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 06.10.2023, stand der DAX noch bei 15 229,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 951,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, mit 13 459,85 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 7,58 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens (+ 0,92 Prozent auf 128,98 EUR), adidas (+ 0,89 Prozent auf 172,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 272,40 EUR), Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 10,39 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,47 Prozent auf 159,25 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,43 Prozent auf 23,18 EUR), Sartorius vz (-2,06 Prozent auf 251,70 EUR), Symrise (-1,97 Prozent auf 93,56 EUR), Brenntag SE (-1,68 Prozent auf 70,16 EUR) und Siemens Energy (-1,68 Prozent auf 9,39 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 098 750 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 151,219 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,63 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at