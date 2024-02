Schwacher Handel: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 16 978,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,718 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,295 Prozent auf 16 987,09 Punkte an der Kurstafel, nach 17 037,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 991,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 978,74 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16 704,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 345,00 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 13.02.2023, mit 15 397,34 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 17 049,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,10 Prozent auf 359,70 EUR), Continental (+ 1,08 Prozent auf 76,50 EUR), BASF (+ 0,77 Prozent auf 45,17 EUR), Commerzbank (+ 0,76 Prozent auf 10,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,64 Prozent auf 408,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-1,68 Prozent auf 164,94 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 33,85 EUR), Siemens Energy (-0,83 Prozent auf 14,39 EUR), Heidelberg Materials (-0,79 Prozent auf 83,14 EUR) und Siemens (-0,78 Prozent auf 163,86 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 305 696 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

