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DAX-Entwicklung 27.10.2026 09:28:50

Schwacher Handel: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Schwacher Handel: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

DAX-Handel am Dienstagmorgen.

Am Dienstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,26 Prozent tiefer bei 25 345,70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,161 Prozent auf 25 369,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 410,84 Punkten am Vortag.

Bei 25 340,21 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 401,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der DAX bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der DAX noch bei 25 361,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 308,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 125,02 EUR), HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 375,80 EUR), Infineon (+ 1,04 Prozent auf 50,72 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,88 EUR) und Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 281,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Beiersdorf (-1,73 Prozent auf 81,64 EUR), Henkel vz (-1,63 Prozent auf 77,14 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 157,85 EUR), BMW (-1,07 Prozent auf 57,12 EUR) und Airbus SE (-1,03 Prozent auf 191,48 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 405 837 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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