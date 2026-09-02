GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|XETRA-Handel im Fokus
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02.09.2026 12:26:53
Schwacher Handel: DAX gibt mittags nach
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,80 Prozent schwächer bei 25 763,24 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,321 Prozent auf 25 886,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 970,11 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 25 750,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 924,21 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 629,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der DAX noch bei 25 124,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23 487,33 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,99 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 1,15 Prozent auf 149,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,38 Prozent auf 34,64 EUR), Commerzbank (+ 0,33 Prozent auf 40,13 EUR), Hannover Rück (+ 0,15 Prozent auf 259,80 EUR) und BASF (+ 0,15 Prozent auf 53,11 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-4,42 Prozent auf 23,13 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,19 Prozent auf 74,14 EUR), GEA (-3,14 Prozent auf 64,75 EUR), Continental (-2,34 Prozent auf 69,20 EUR) und Heidelberg Materials (-2,13 Prozent auf 160,95 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 297 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,337 Mrd. Euro.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,45
|0,23%
|BASF
|53,13
|0,53%
|Commerzbank
|40,43
|2,17%
|Continental AG
|69,00
|-1,48%
|Deutsche Bank AG
|34,93
|2,13%
|GEA
|64,40
|-0,39%
|Hannover Rück
|259,60
|0,15%
|Heidelberg Materials
|161,25
|-0,71%
|SAP SE
|181,02
|-1,06%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,92
|-3,04%
|Zalando
|23,02
|-4,60%
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|DAX
|25 839,33
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