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XETRA-Handel im Fokus 06.11.2026 17:58:49

Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus

Der DAX ging im Minus aus dem Handelstag.

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 2,02 Prozent leichter bei 25 794,12 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,195 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,54 Prozent auf 25 919,48 Punkte an der Kurstafel, nach 26 325,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 617,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 061,64 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,033 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der DAX auf 25 449,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der DAX noch bei 26 140,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23 734,02 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,11 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,943 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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Fresenius SE & Co. KGaA 51,83 1,17% Fresenius SE & Co. KGaA
Hannover Rück 291,80 -3,38% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 363,00 6,39% HOCHTIEF AG
MTU Aero Engines AG 343,20 1,09% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Volkswagen (VW) AG Vz. 69,84 -2,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
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