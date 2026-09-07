Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|DAX-Entwicklung
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07.09.2026 15:58:49
Schwacher Handel: DAX nachmittags schwächer
Am Montag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,22 Prozent tiefer bei 25 988,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,169 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,026 Prozent auf 26 039,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,40 Punkten am Vortag.
Bei 25 919,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 069,99 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 319,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 759,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der DAX 23 596,98 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,91 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,68 Prozent auf 60,09 EUR), RWE (+ 2,33 Prozent auf 59,76 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 42,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,78 Prozent auf 433,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-3,21 Prozent auf 42,23 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Hannover Rück (-2,46 Prozent auf 254,20 EUR) und SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 738 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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