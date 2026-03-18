Schwacher Handel: DAX notiert im Minus

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,97 Prozent auf 23 500,02 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,012 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,448 Prozent auf 23 837,20 Punkte an der Kurstafel, nach 23 730,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 490,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 957,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,083 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 278,21 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 24 199,50 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Wert von 23 380,70 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,24 Prozent nach. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,84 Prozent auf 33,32 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,41 Prozent auf 172,05 EUR), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,96 Prozent auf 45,09 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,72 Prozent auf 335,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 38,98 EUR), Bayer (-3,16 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 32,41 EUR), EON SE (-2,83 Prozent auf 19,73 EUR) und adidas (-2,52 Prozent auf 137,05 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 921 869 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 194,094 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at