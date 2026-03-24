Schwacher Handel: DAX sackt schlussendlich ab

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 22 639,89 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,915 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 22 677,09 Punkte an der Kurstafel, nach 22 653,86 Punkten am Vortag.

Bei 22 350,34 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 22 730,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der DAX einen Stand von 24 986,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der DAX einen Stand von 22 852,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 7,74 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 7,57 Prozent auf 55,16 EUR), BASF (+ 4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,49 Prozent auf 73,66 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Scout24 (-1,94 Prozent auf 63,25 EUR), Bayer (-1,88 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (-1,12 Prozent auf 164,56 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 209,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 626 179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 179,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at