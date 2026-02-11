Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,24 Prozent schwächer bei 24 928,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,147 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,126 Prozent schwächer bei 24 956,46 Punkten, nach 24 987,85 Punkten am Vortag.

Bei 24 986,88 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 847,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,274 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der DAX einen Wert von 25 261,64 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 24 088,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 037,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,85 Prozent auf 157,90 EUR), Vonovia SE (+ 4,46 Prozent auf 26,21 EUR), RWE (+ 1,27 Prozent auf 54,18 EUR), Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 59,08 EUR) und Henkel vz (+ 1,09 Prozent auf 81,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-4,93 Prozent auf 33,52 EUR), Zalando (-3,71 Prozent auf 21,57 EUR), Scout24 (-3,20 Prozent auf 72,60 EUR), Continental (-1,59 Prozent auf 70,52 EUR) und Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 31,07 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 412 681 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,709 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,33 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

