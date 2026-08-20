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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursentwicklung 20.08.2026 15:58:23

Schwacher Handel: DAX schwächelt am Nachmittag

Schwacher Handel: DAX schwächelt am Nachmittag

Der DAX erleidet am Donnerstagnachmittag Verluste.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,48 Prozent auf 25 966,99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,175 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,155 Prozent auf 26 050,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 091,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 914,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 062,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,98 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24 846,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 737,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 276,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,82 Prozent zu Buche. Bei 26 573,50 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), QIAGEN (+ 1,24 Prozent auf 38,06 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 55,48 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 76,10 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 324 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,642 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BASF 51,06 -1,30% BASF
Brenntag SE 60,22 -2,11% Brenntag SE
E.ON SE 17,52 0,81% E.ON SE
Heidelberg Materials 158,35 0,73% Heidelberg Materials
Infineon AG 55,25 0,69% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 360,00 -1,42% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,30 1,14% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,26 0,50% SAP SE
Scout24 76,55 -0,33% Scout24
Symrise AG 88,66 1,40% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,74 0,16% Volkswagen (VW) AG Vz.

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