DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
04.05.2026 17:58:38
Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende
Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,06 Prozent tiefer bei 24 035,56 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,034 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 24 274,50 Zählern und damit 0,074 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 292,38 Punkte).
Der DAX verzeichnete bei 23 974,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 406,64 Einheiten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 23 168,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 23 086,65 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,05 Prozent nach. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 62,82 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,67 Prozent auf 38,87 EUR) und Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-7,28 Prozent auf 46,71 EUR), Continental (-4,64 Prozent auf 61,20 EUR), adidas (-4,17 Prozent auf 141,25 EUR), RWE (-3,52 Prozent auf 59,80 EUR) und BASF (-3,45 Prozent auf 52,85 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im DAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 638 724 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 192,510 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,90
|-3,99%
|Airbus SE
|175,30
|0,31%
|BASF
|52,61
|-3,52%
|Brenntag SE
|62,60
|0,68%
|Continental AG
|60,92
|-5,46%
|Deutsche Telekom AG
|27,07
|-1,67%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,88
|-6,95%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,73
|0,52%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,61
|-1,16%
|Rheinmetall AG
|1 370,60
|1,18%
|RWE AG St.
|59,90
|-2,98%
|SAP SE
|147,46
|2,18%
|Siemens AG
|248,80
|-1,39%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|84,08
|-2,80%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 991,27
|-1,24%
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.