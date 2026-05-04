DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance im Fokus 04.05.2026 17:58:38

Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende

Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende

Der DAX zeigte sich am Montag leichter.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,06 Prozent tiefer bei 24 035,56 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,034 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 24 274,50 Zählern und damit 0,074 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 292,38 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 23 974,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 406,64 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 23 168,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 23 086,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,05 Prozent nach. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 62,82 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,67 Prozent auf 38,87 EUR) und Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-7,28 Prozent auf 46,71 EUR), Continental (-4,64 Prozent auf 61,20 EUR), adidas (-4,17 Prozent auf 141,25 EUR), RWE (-3,52 Prozent auf 59,80 EUR) und BASF (-3,45 Prozent auf 52,85 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 638 724 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 192,510 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
04.05.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
30.04.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,90 -3,99% adidas
Airbus SE 175,30 0,31% Airbus SE
BASF 52,61 -3,52% BASF
Brenntag SE 62,60 0,68% Brenntag SE
Continental AG 60,92 -5,46% Continental AG
Deutsche Telekom AG 27,07 -1,67% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,88 -6,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,73 0,52% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Porsche Automobil Holding SE 30,61 -1,16% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 370,60 1,18% Rheinmetall AG
RWE AG St. 59,90 -2,98% RWE AG St.
SAP SE 147,46 2,18% SAP SE
Siemens AG 248,80 -1,39% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 84,08 -2,80% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 991,27 -1,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen