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XETRA-Handel im Fokus 31.03.2026 09:29:23

Schwacher Handel: DAX startet im Minus

Schwacher Handel: DAX startet im Minus

Das macht der DAX am Morgen.

Am Dienstag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 22 534,35 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,907 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 22 578,84 Punkte an der Kurstafel, nach 22 562,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 528,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 592,33 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 490,41 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 163,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 8,17 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 66,45 EUR), Deutsche Börse (+ 1,22 Prozent auf 248,70 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 148,66 EUR), Zalando (+ 1,04 Prozent auf 20,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 538,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-1,61 Prozent auf 36,72 EUR), BASF (-1,25 Prozent auf 52,34 EUR), Airbus SE (-0,84 Prozent auf 157,86 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 398,00 EUR) und Siemens (-0,66 Prozent auf 204,05 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 367 533 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 166,447 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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