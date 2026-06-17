Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste

Wenig verändert zeigt sich der DAX derzeit.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,05 Prozent tiefer bei 24 897,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,375 Prozent auf 24 816,96 Punkte an der Kurstafel, nach 24 910,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 915,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 763,53 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 23 950,57 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 23 730,92 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 23 434,65 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,46 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,42 Prozent auf 24,82 EUR), Bayer (+ 3,08 Prozent auf 37,12 EUR), Commerzbank (+ 2,56 Prozent auf 37,23 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,85 Prozent auf 186,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,80 Prozent auf 30,75 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BMW (-7,01 Prozent auf 63,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 47,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 87,60 EUR), Porsche Automobil (-1,83 Prozent auf 30,63 EUR) und Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 54,14 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BMW-Aktie. 2 263 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 206,078 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at