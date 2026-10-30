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Kursverlauf 30.10.2026 17:58:42

Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste

Der DAX bewegte sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,85 Prozent tiefer bei 25 818,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,130 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,350 Prozent schwächer bei 25 948,61 Punkten in den Handel, nach 26 039,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 779,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 026,20 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25 199,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25 612,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der DAX bei 24 118,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 258 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
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Hannover Rück 289,20 2,12% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 370,40 -2,83% HOCHTIEF AG
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Scout24 84,30 2,37% Scout24
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
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