Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Zum Handelsende fiel der DAX im XETRA-Handel um 1,78 Prozent auf 23 774,09 Punkte zurück. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,041 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,248 Prozent tiefer bei 24 145,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 205,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 754,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 366,81 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 3,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der DAX bei 24 491,06 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 24 028,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der DAX einen Stand von 23 081,03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,12 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 23 601,11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3,64 Prozent auf 20,38 EUR), Symrise (+ 2,45 Prozent auf 72,68 EUR), adidas (+ 2,33 Prozent auf 145,10 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 170,98 EUR) und Scout24 (+ 1,97 Prozent auf 72,45 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Merck (-8,00 Prozent auf 113,20 EUR), Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 153,10 EUR), Rheinmetall (-5,58 Prozent auf 1 547,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,63 Prozent auf 45,89 EUR) und Infineon (-3,74 Prozent auf 42,30 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 515 938 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,207 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

