Schwacher Handel: DAX verliert am Dienstagmittag

In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 24 975,15 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,159 Prozent schwächer bei 24 952,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 991,97 Punkten am Vortag.

Bei 24 991,08 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 878,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der DAX auf 24 900,71 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Wert von 23 239,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, erreichte der DAX einen Wert von 22 425,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 2,52 Prozent auf 18,94 EUR), Vonovia SE (+ 2,00 Prozent auf 28,10 EUR), Continental (+ 2,00 Prozent auf 73,60 EUR), Symrise (+ 1,95 Prozent auf 77,28 EUR) und RWE (+ 1,82 Prozent auf 52,62 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,55 Prozent auf 38,68 EUR), MTU Aero Engines (-5,91 Prozent auf 374,00 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 164,44 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR) und Fresenius SE (-1,62 Prozent auf 50,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 752 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,124 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

