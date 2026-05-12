Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Start leichter

Am Dienstag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,17 Prozent auf 24 065,83 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,022 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,24 Prozent tiefer bei 24 048,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 350,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 017,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 071,09 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der DAX-Kurs 23 803,95 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der DAX noch bei 24 852,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der DAX noch bei 23 566,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,93 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 4,64 Prozent auf 38,80 EUR), Brenntag SE (+ 0,57 Prozent auf 63,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,46 Prozent auf 37,44 EUR), GEA (+ 0,44 Prozent auf 56,60 EUR) und Symrise (+ 0,36 Prozent auf 73,06 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,91 Prozent auf 479,80 EUR), Zalando (-3,54 Prozent auf 19,50 EUR), Siemens Energy (-2,36 Prozent auf 174,28 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 60,43 EUR) und Deutsche Bank (-1,70 Prozent auf 26,64 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 293 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at