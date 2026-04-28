Schwacher Handel: DAX zum Handelsstart im Minus

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 24 025,94 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,031 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 24 067,91 Punkte an der Kurstafel, nach 24 083,53 Punkten am Vortag.

Bei 24 067,91 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 014,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der DAX bei 22 300,75 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 24 822,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der DAX einen Wert von 22 271,67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,09 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,15 Prozent auf 61,44 EUR), Hannover Rück (+ 0,75 Prozent auf 267,00 EUR), Porsche Automobil (+ 0,51 Prozent auf 31,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR) und Allianz (+ 0,36 Prozent auf 389,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-6,24 Prozent auf 30,60 EUR), Bayer (-4,35 Prozent auf 36,71 EUR), Henkel vz (-3,03 Prozent auf 62,10 EUR), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR) und Merck (-1,51 Prozent auf 107,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 550 011 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 185,306 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at