Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent leichter bei 51 867,17 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,208 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,215 Prozent leichter bei 51 936,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52 048,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 319,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 726,08 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 53 277,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 712,71 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 46 381,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,20 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 3,92 Prozent auf 408,59 USD), Honeywell Technologies (+ 2,20 Prozent auf 211,03 USD), Walmart (+ 2,17 Prozent auf 109,77 USD), Sherwin-Williams (+ 1,71 Prozent auf 326,82 USD) und 3M (+ 1,67 Prozent auf 167,72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-5,82 Prozent auf 104,98 USD), JPMorgan Chase (-3,25 Prozent auf 340,59 USD), Travelers (-2,04 Prozent auf 363,56 USD), Salesforce (-1,93 Prozent auf 231,85 USD) und American Express (-1,88 Prozent auf 307,69 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 542 447 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at