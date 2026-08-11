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Index-Bewegung 11.08.2026 20:04:18

Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer

Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,20 Prozent auf 53 870,52 Punkte nach unten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,316 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,179 Prozent fester bei 54 072,66 Punkten, nach 53 975,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53 858,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 54 222,85 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der Dow Jones auf 49 704,47 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 43 975,09 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,34 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), Caterpillar (+ 1,06 Prozent auf 846,44 USD), American Express (+ 0,83 Prozent auf 341,68 USD), JPMorgan Chase (+ 0,74 Prozent auf 362,44 USD) und IBM (+ 0,72 Prozent auf 238,00 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Honeywell Technologies (-4,38 Prozent auf 232,29 USD), Nike (-2,68 Prozent auf 40,98 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,66 Prozent auf 346,38 USD), Amazon (-1,98 Prozent auf 272,59 USD) und Cisco (-1,40 Prozent auf 120,85 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 338 081 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,697 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,03 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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