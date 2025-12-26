Schwacher Handel: Dow Jones am Freitagmittag leichter

Der Dow Jones wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,15 Prozent leichter bei 48 657,15 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,629 Prozent auf 48 424,71 Punkte an der Kurstafel, nach 48 731,16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 782,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 631,55 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,924 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 427,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 247,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 325,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 14,78 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 886,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 1,39 Prozent auf 191,23 USD), UnitedHealth (+ 0,74 Prozent auf 329,99 USD), 3M (+ 0,40 Prozent auf 160,98 USD), Salesforce (+ 0,37 Prozent auf 266,25 USD) und Apple (+ 0,33 Prozent auf 274,72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walt Disney (-0,93 Prozent auf 113,41 USD), McDonalds (-0,78 Prozent auf 310,88 USD), Boeing (-0,67 Prozent auf 216,70 USD), Amgen (-0,66 Prozent auf 331,75 USD) und Travelers (-0,43 Prozent auf 292,57 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13 878 218 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,893 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

