Schwacher Handel: Dow Jones am Montagmittag in Rot

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,20 Prozent auf 50 930,02 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,615 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,507 Prozent auf 50 773,91 Punkte an der Kurstafel, nach 51 032,46 Punkten am Vortag.

Bei 50 767,32 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51 161,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 499,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 48 977,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 42 270,07 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51 161,10 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 10,04 Prozent auf 210,29 USD), IBM (+ 8,85 Prozent auf 324,17 USD), NVIDIA (+ 4,24 Prozent auf 220,09 USD), Microsoft (+ 2,44 Prozent auf 461,23 USD) und Chevron (+ 1,95 Prozent auf 186,02 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-3,39 Prozent auf 114,70 USD), Home Depot (-3,26 Prozent auf 265,35 EUR), Sherwin-Williams (-2,98 Prozent auf 294,80 USD), Boeing (-2,87 Prozent auf 224,51 USD) und Amgen (-2,66 Prozent auf 327,83 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 524 918 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,380 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at