Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,45 Prozent auf 48 848,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,846 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,272 Prozent auf 48 938,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49 071,56 Punkten am Vortag.

Bei 48 846,74 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 047,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,588 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 48 367,06 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 47 522,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 882,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,964 Prozent. Bei 49 633,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 6,53 Prozent auf 42,41 USD), Caterpillar (+ 1,56 Prozent auf 675,62 USD), Chevron (+ 1,13 Prozent auf 173,13 USD), Walt Disney (+ 0,77 Prozent auf 112,44 USD) und Merck (+ 0,73 Prozent auf 109,13 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-3,00 Prozent auf 299,95 USD), American Express (-2,61 Prozent auf 349,15 USD), Visa (-1,78 Prozent auf 325,88 USD), Apple (-1,77 Prozent auf 253,71 USD) und Nike (-1,65 Prozent auf 61,57 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Verizon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4 004 697 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,898 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at