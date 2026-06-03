Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,54 Prozent auf 51 031,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,835 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,770 Prozent auf 50 912,84 Punkte an der Kurstafel, nach 51 307,79 Punkten am Vortag.

Bei 50 968,47 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51 220,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,253 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der Dow Jones bei 49 499,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Stand von 48 501,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 519,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,48 Prozent. Bei 51 369,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 2,96 Prozent auf 301,67 USD), Walmart (+ 2,15 Prozent auf 115,49 USD), UnitedHealth (+ 1,98 Prozent auf 385,41 USD), Caterpillar (+ 1,49 Prozent auf 923,37 USD) und Amgen (+ 1,10 Prozent auf 331,88 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-6,70 Prozent auf 307,17 USD), Salesforce (-3,78 Prozent auf 193,25 USD), NVIDIA (-2,26 Prozent auf 217,79 USD), Microsoft (-2,02 Prozent auf 432,38 USD) und Goldman Sachs (-1,92 Prozent auf 1 044,10 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4 723 992 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,673 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at