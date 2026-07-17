Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 52 489,90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,698 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,708 Prozent auf 52 924,86 Punkte an der Kurstafel, nach 52 552,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 986,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 519,39 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,354 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 492,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der Dow Jones 49 447,43 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 484,49 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,49 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 6,98 Prozent auf 361,41 USD), UnitedHealth (+ 2,82 Prozent auf 435,33 USD), Walmart (+ 2,47 Prozent auf 117,79 USD), Merck (+ 2,30 Prozent auf 130,57 USD) und Chevron (+ 2,05 Prozent auf 187,62 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-4,37 Prozent auf 198,33 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,53 Prozent auf 341,31 USD), Caterpillar (-3,24 Prozent auf 848,78 USD), Goldman Sachs (-2,64 Prozent auf 1 066,49 USD) und IBM (-2,28 Prozent auf 214,06 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10 069 088 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,79 erwartet. Mit 3,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at