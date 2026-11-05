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Index-Bewegung 05.11.2026 20:04:16

Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein

Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein

Der Dow Jones befindet sich heute im Sinkflug.

Um 20:02 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 3,14 Prozent auf 51 678,69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,016 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,77 Prozent auf 52 410,23 Punkte an der Kurstafel, nach 53 356,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53 710,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 593,58 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der Dow Jones 51 267,90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 54 349,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 311,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,81 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Walmart (-0,08 Prozent auf 129,07 USD), Chevron (-0,16 Prozent auf 216,61 USD), Coca-Cola (-0,23 Prozent auf 95,58 USD) und Procter Gamble (-0,35 Prozent auf 166,74 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-8,73 Prozent auf 182,65 USD), Cisco (-7,41 Prozent auf 95,93 USD), Goldman Sachs (-6,53 Prozent auf 867,43 USD), Caterpillar (-5,49 Prozent auf 558,83 USD) und Honeywell Technologies (-5,36 Prozent auf 216,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30 663 960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,431 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Home Depot 307,90 -1,16% Home Depot
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