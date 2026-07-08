Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der Dow Jones setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0,98 Prozent auf 52 404,89 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,106 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,338 Prozent auf 53 104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 925,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 318,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 758,47 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,802 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 50 786,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 47 909,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 240,76 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,31 Prozent. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1,04 Prozent auf 949,86 USD), Cisco (+ 0,91 Prozent auf 112,81 USD), Chevron (+ 0,81 Prozent auf 175,42 USD), NVIDIA (+ 0,62 Prozent auf 198,16 USD) und Walmart (+ 0,62 Prozent auf 112,23 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Sherwin-Williams (-3,18 Prozent auf 331,39 USD), Home Depot (-2,98 Prozent auf 294,15 EUR), American Express (-2,64 Prozent auf 340,34 USD), Procter Gamble (-2,23 Prozent auf 149,34 USD) und Nike (-2,11 Prozent auf 42,30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 586 904 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,143 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Salesforce-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at