Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,48 Prozent leichter bei 48 891,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,586 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,611 Prozent auf 49 323,00 Punkte an der Kurstafel, nach 49 625,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48 764,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49 695,61 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 46 245,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 428,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 2,96 Prozent auf 126,64 USD), Procter Gamble (+ 2,61 Prozent auf 164,97 USD), McDonalds (+ 1,75 Prozent auf 335,00 USD), Amgen (+ 1,70 Prozent auf 381,12 USD) und Apple (+ 1,64 Prozent auf 268,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil American Express (-7,97 Prozent auf 318,59 USD), Salesforce (-4,96 Prozent auf 175,97 USD), Visa (-4,48 Prozent auf 306,57 USD), JPMorgan Chase (-4,38 Prozent auf 297,19 USD) und IBM (-4,22 Prozent auf 246,30 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 981 340 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,923 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

