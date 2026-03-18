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Index-Bewegung 18.03.2026 22:34:49

Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Der Dow Jones erlitt zum Handelsschluss Verluste.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,63 Prozent tiefer bei 46 225,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,426 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,196 Prozent auf 47 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 46 993,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46 913,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46 193,06 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der Dow Jones 49 662,66 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 951,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 41 581,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,46 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 46 193,06 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0,32 Prozent auf 198,61 USD), JPMorgan Chase (+ 0,30 Prozent auf 287,74 USD), Goldman Sachs (-0,19 Prozent auf 805,48 USD), Johnson Johnson (-0,35 Prozent auf 237,28 USD) und Salesforce (-0,50 Prozent auf 194,34 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil McDonalds (-3,24 Prozent auf 315,73 USD), Procter Gamble (-3,15 Prozent auf 146,71 USD), Visa (-3,06 Prozent auf 299,02 USD), Nike (-2,99 Prozent auf 53,47 USD) und Sherwin-Williams (-2,68 Prozent auf 312,12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34 371 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,835 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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