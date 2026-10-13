NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Fokus 13.10.2026 18:01:36

Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus

Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus

Der Dow Jones verzeichnet aktuell Verluste.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,27 Prozent schwächer bei 51 710,14 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,471 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,164 Prozent auf 51 765,35 Punkte an der Kurstafel, nach 51 850,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 666,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52 317,32 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der Dow Jones bei 52 573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 498,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 067,58 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,88 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,33 Prozent auf 239,38 USD), IBM (+ 2,24 Prozent auf 232,10 USD), Chevron (+ 1,73 Prozent auf 218,72 USD), Apple (+ 1,17 Prozent auf 344,95 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 393,18 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Johnson Johnson (-5,41 Prozent auf 249,45 USD), Caterpillar (-5,09 Prozent auf 758,72 USD), Honeywell Technologies (-1,88 Prozent auf 205,69 USD), Boeing (-1,64 Prozent auf 186,40 USD) und Merck (-1,10 Prozent auf 143,85 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 201 234 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,41 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 304,80 -0,23% Apple Inc.
Boeing Co. 166,52 -1,95% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 689,80 -3,87% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 194,58 0,99% Chevron Corp.
Honeywell Technologies 184,90 -1,51% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 206,00 1,23% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 222,30 -5,92% Johnson & Johnson
Merck Co. 126,36 -3,14% Merck Co.
Nike Inc. 31,58 -0,16% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 203,80 0,30% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 136,46 -0,47% Procter & Gamble Co.
Salesforce 212,75 1,62% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 333,20 0,09% Travelers Inc (Travelers Companies)
Visa Inc. 352,45 1,21% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 670,10 -0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen