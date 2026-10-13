Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,27 Prozent schwächer bei 51 710,14 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,471 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,164 Prozent auf 51 765,35 Punkte an der Kurstafel, nach 51 850,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 666,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52 317,32 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der Dow Jones bei 52 573,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 498,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46 067,58 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,88 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,33 Prozent auf 239,38 USD), IBM (+ 2,24 Prozent auf 232,10 USD), Chevron (+ 1,73 Prozent auf 218,72 USD), Apple (+ 1,17 Prozent auf 344,95 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 393,18 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Johnson Johnson (-5,41 Prozent auf 249,45 USD), Caterpillar (-5,09 Prozent auf 758,72 USD), Honeywell Technologies (-1,88 Prozent auf 205,69 USD), Boeing (-1,64 Prozent auf 186,40 USD) und Merck (-1,10 Prozent auf 143,85 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 201 234 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,41 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at