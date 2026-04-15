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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 16:03:29

Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,17 Prozent tiefer bei 48 455,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,444 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,544 Prozent auf 48 272,03 Punkte an der Kurstafel, nach 48 535,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 709,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48 399,38 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Dow Jones bei 46 558,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 442,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 368,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,151 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,03 Prozent auf 176,50 USD), Microsoft (+ 2,24 Prozent auf 401,91 USD), Nike (+ 2,22 Prozent auf 45,18 USD), IBM (+ 1,69 Prozent auf 244,33 USD) und American Express (+ 0,85 Prozent auf 329,74 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-2,22 Prozent auf 776,64 USD), Honeywell (-1,49 Prozent auf 229,77 USD), 3M (-1,29 Prozent auf 150,58 USD), Cisco (-1,20 Prozent auf 81,62 USD) und Coca-Cola (-0,97 Prozent auf 75,16 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 114 111 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,903 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Mit 6,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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