Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent leichter bei 49 251,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,288 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,183 Prozent schwächer bei 49 499,67 Punkten, nach 49 590,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 185,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 616,95 Punkten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 067,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der Dow Jones noch bei 42 297,12 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,59 Prozent auf 246,03 USD), Chevron (+ 2,09 Prozent auf 165,73 USD), Johnson Johnson (+ 1,80 Prozent auf 213,49 USD), Caterpillar (+ 1,74 Prozent auf 640,70 USD) und Walmart (+ 1,70 Prozent auf 119,98 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-6,43 Prozent auf 242,72 USD), JPMorgan Chase (-3,79 Prozent auf 312,20 USD), Visa (-3,63 Prozent auf 330,74 USD), Microsoft (-2,00 Prozent auf 467,66 USD) und Verizon (-1,98 Prozent auf 39,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18 855 060 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,98 Prozent.

Redaktion finanzen.at