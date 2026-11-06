Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer

Mit dem Dow Jones ging es am Freitag abwärts.

Zum Handelsschluss verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent auf 51 285,73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,858 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 4,18 Prozent auf 53 679,01 Punkte an der Kurstafel, nach 51 523,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 50 992,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 662,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 521,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 885,10 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 46 912,30 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,78 Prozent auf 186,64 USD), Honeywell Technologies (+ 1,98 Prozent auf 220,05 USD), Johnson Johnson (+ 1,43 Prozent auf 276,22 USD), Caterpillar (+ 0,90 Prozent auf 558,63 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,78 Prozent auf 283,93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-3,94 Prozent auf 213,65 USD), Nike (-2,45 Prozent auf 38,59 USD), Cisco (-1,95 Prozent auf 93,85 USD), Travelers (-1,91 Prozent auf 395,20 USD) und Walmart (-1,72 Prozent auf 125,52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 49 670 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,544 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at