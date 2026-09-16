Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,21 Prozent leichter bei 51 461,90 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,966 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 52 303,24 Punkte an der Kurstafel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51 186,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 173,70 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53 732,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51 999,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 757,90 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 2,07 Prozent auf 207,66 USD), NVIDIA (+ 0,82 Prozent auf 213,90 USD), Merck (+ 0,78 Prozent auf 144,91 USD), Walt Disney (+ 0,54 Prozent auf 106,99 USD) und Home Depot (+ 0,53 Prozent auf 266,65 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-4,38 Prozent auf 237,49 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 937,98 USD), American Express (-3,70 Prozent auf 312,43 USD), Boeing (-3,69 Prozent auf 201,96 USD) und Chevron (-2,86 Prozent auf 211,54 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 215 669 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at