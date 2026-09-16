NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursverlauf 16.09.2026 22:34:59

Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der Dow Jones notierte am Abend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,21 Prozent leichter bei 51 461,90 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,966 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,403 Prozent auf 52 303,24 Punkte an der Kurstafel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51 186,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 173,70 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53 732,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51 999,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 757,90 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 2,07 Prozent auf 207,66 USD), NVIDIA (+ 0,82 Prozent auf 213,90 USD), Merck (+ 0,78 Prozent auf 144,91 USD), Walt Disney (+ 0,54 Prozent auf 106,99 USD) und Home Depot (+ 0,53 Prozent auf 266,65 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-4,38 Prozent auf 237,49 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 937,98 USD), American Express (-3,70 Prozent auf 312,43 USD), Boeing (-3,69 Prozent auf 201,96 USD) und Chevron (-2,86 Prozent auf 211,54 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 215 669 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 272,90 -2,74% American Express Co.
Boeing Co. 175,60 -3,14% Boeing Co.
Chevron Corp. 184,52 -1,82% Chevron Corp.
Goldman Sachs 818,40 -3,15% Goldman Sachs
Home Depot 264,45 0,11% Home Depot
Honeywell Technologies 180,70 2,54% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 207,20 -3,49% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 126,14 1,37% Merck Co.
Microsoft Corp. 426,95 -0,84% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,28 -0,35% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 186,16 1,22% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 329,90 0,83% Travelers Inc (Travelers Companies)
Walt Disney 93,18 1,32% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 461,90 -1,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen