Schwacher Handel: Dow Jones sackt am Donnerstagmittag ab

Um 18:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,87 Prozent auf 47 835,68 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,711 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,495 Prozent auf 48 015,79 Punkte an der Kurstafel, nach 48 254,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47 759,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 233,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 067,58 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 44 922,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 958,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,84 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 4,37 Prozent auf 77,20 USD), Merck (+ 2,46 Prozent auf 93,70 USD), Nike (+ 1,74 Prozent auf 65,32 USD), Amgen (+ 1,49 Prozent auf 341,28 USD) und Chevron (+ 1,45 Prozent auf 155,55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-9,31 Prozent auf 105,79 USD), NVIDIA (-4,11 Prozent auf 185,83 USD), Caterpillar (-3,67 Prozent auf 551,99 USD), JPMorgan Chase (-2,39 Prozent auf 312,75 USD) und Goldman Sachs (-2,04 Prozent auf 821,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 717 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,041 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

