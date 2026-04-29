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Index-Performance im Blick 29.04.2026 22:35:01

Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Minus.

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 48 861,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,694 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,274 Prozent fester bei 49 276,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 141,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 49 163,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 708,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,510 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 45 166,64 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Wert von 49 071,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40 527,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,991 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 8,26 Prozent auf 334,86 USD), Cisco (+ 3,12 Prozent auf 89,57 USD), Chevron (+ 2,05 Prozent auf 192,22 USD), Amazon (+ 1,29 Prozent auf 263,04 USD) und UnitedHealth (+ 1,08 Prozent auf 370,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-2,86 Prozent auf 224,11 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 274,00 EUR), IBM (-2,55 Prozent auf 227,10 USD), Travelers (-2,51 Prozent auf 302,25 USD) und Goldman Sachs (-2,26 Prozent auf 905,60 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 445 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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