Schwacher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der Dow Jones fiel am Abend.

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 1,14 Prozent) bei 33 618,88 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,292 Prozent auf 33 907,59 Punkte an der Kurstafel, nach 34 006,88 Punkten am Vortag.

Bei 33 569,60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33 879,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34 346,90 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 26.06.2023, einen Stand von 33 714,71 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 26.09.2022, einen Wert von 29 260,81 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,46 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 0,82 Prozent auf 269,04 USD), Travelers (+ 0,07 Prozent auf 167,96 USD), Walmart (-0,35 Prozent auf 162,50 USD), Merck (-0,43 Prozent auf 105,39 USD) und Nike (-0,47 Prozent auf 90,17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-2,34 Prozent auf 171,96 USD), IBM (-2,21 Prozent auf 143,24 USD), Honeywell (-2,07 Prozent auf 187,89 USD), Salesforce (-1,87 Prozent auf 202,49 USD) und Caterpillar (-1,73 Prozent auf 269,52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 15 753 774 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,583 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at