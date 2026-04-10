Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags

Mit dem Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,46 Prozent auf 47 964,19 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,245 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,716 Prozent auf 47 840,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48 185,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 235,06 Punkte, das Tagestief hingegen 47 936,14 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der Dow Jones auf 47 706,51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der Dow Jones noch bei 39 593,66 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,864 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,70 Prozent auf 188,87 USD), Amazon (+ 2,01 Prozent auf 238,34 USD), Caterpillar (+ 0,97 Prozent auf 794,73 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR) und UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 308,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,84 Prozent auf 164,29 USD), Verizon (-3,28 Prozent auf 46,22 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 43,13 USD), Walmart (-1,60 Prozent auf 127,07 USD) und Travelers (-1,51 Prozent auf 298,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 16 103 597 Aktien gehandelt. Mit 3,787 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at