Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,61 Prozent leichter bei 51 195,79 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,647 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,504 Prozent höher bei 51 771,41 Punkten, nach 51 511,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 485,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 124,02 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 417,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 848,90 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 46 121,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,81 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,34 Prozent auf 240,76 USD), Walt Disney (+ 1,30 Prozent auf 104,81 USD), Travelers (+ 1,26 Prozent auf 364,94 USD), Visa (+ 1,12 Prozent auf 365,57 USD) und Chevron (+ 1,10 Prozent auf 207,77 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-2,44 Prozent auf 227,07 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 915,00 USD), Sherwin-Williams (-2,08 Prozent auf 319,67 USD) und Caterpillar (-1,97 Prozent auf 796,00 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5 636 824 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,845 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at