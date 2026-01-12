Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag schwächer

Beim Dow Jones stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent leichter bei 49 422,55 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,288 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,544 Prozent tiefer bei 49 234,81 Punkten, nach 49 504,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 499,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 011,31 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, notierte der Dow Jones bei 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der Dow Jones bei 45 479,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 938,45 Punkten gehandelt.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,58 Prozent auf 118,63 USD), Johnson Johnson (+ 1,87 Prozent auf 208,21 USD), Boeing (+ 1,45 Prozent auf 237,94 USD), Caterpillar (+ 1,38 Prozent auf 626,13 USD) und Home Depot (+ 1,34 Prozent auf 321,55 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen American Express (-4,32 Prozent auf 359,39 USD), JPMorgan Chase (-1,80 Prozent auf 323,25 USD), Walt Disney (-1,80 Prozent auf 113,79 USD), UnitedHealth (-1,71 Prozent auf 338,11 USD) und Verizon (-1,48 Prozent auf 39,86 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 245 154 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,844 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,45 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

