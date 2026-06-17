Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 51 492,55 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,121 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,552 Prozent auf 51 712,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 999,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 281,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51 392,58 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,249 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 49 526,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der Dow Jones mit 46 993,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der Dow Jones 42 215,80 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,43 Prozent. Bei 52 281,19 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1,11 Prozent auf 955,92 USD), Goldman Sachs (+ 0,78 Prozent auf 1 099,14 USD), JPMorgan Chase (+ 0,70 Prozent auf 333,46 USD), Home Depot (+ 0,62 Prozent auf 291,55 EUR) und Merck (+ 0,23 Prozent auf 115,44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-4,14 Prozent auf 155,02 USD), Microsoft (-3,79 Prozent auf 378,91 USD), Amazon (-3,46 Prozent auf 237,50 USD), IBM (-3,12 Prozent auf 262,35 USD) und Sherwin-Williams (-2,68 Prozent auf 313,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 746 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at