NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Dow Jones-Performance im Blick
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28.09.2026 22:34:30
Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer
Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,67 Prozent tiefer bei 51 481,51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,589 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,905 Prozent auf 51 359,70 Punkte an der Kurstafel, nach 51 828,62 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 409,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 780,50 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der Dow Jones bei 53 559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 876,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 46 247,29 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,41 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 1,91 Prozent auf 149,03 USD), Nike (+ 1,79 Prozent auf 36,39 USD), NVIDIA (+ 1,68 Prozent auf 228,86 USD), Sherwin-Williams (+ 1,12 Prozent auf 332,79 USD) und Chevron (+ 0,94 Prozent auf 206,37 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD), Salesforce (-2,88 Prozent auf 227,27 USD), IBM (-2,15 Prozent auf 220,67 USD), Goldman Sachs (-2,05 Prozent auf 916,28 USD) und JPMorgan Chase (-1,89 Prozent auf 336,59 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33 947 212 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,766 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Dow Jones-Fundamentaldaten
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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