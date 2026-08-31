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Dow Jones-Marktbericht 31.08.2026 16:01:27

Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot

Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot

Der Dow Jones fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag verliert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,64 Prozent auf 53 216,45 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,024 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,097 Prozent fester bei 53 611,94 Punkten, nach 53 559,99 Punkten am Vortag.

Bei 53 192,38 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53 462,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 485,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 51 032,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 45 544,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,89 Prozent auf 207,70 USD), Salesforce (+ 1,31 Prozent auf 259,36 USD), Cisco (+ 0,93 Prozent auf 110,95 USD), Walmart (+ 0,69 Prozent auf 103,80 USD) und NVIDIA (+ 0,28 Prozent auf 218,17 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-1,84 Prozent auf 261,53 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,64 Prozent auf 337,24 USD), Boeing (-1,53 Prozent auf 206,60 USD), Sherwin-Williams (-1,47 Prozent auf 339,80 USD) und Honeywell Technologies (-1,37 Prozent auf 214,45 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 504 019 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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