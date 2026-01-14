Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 14.01.2026 15:58:47

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Aktuell agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 6 018,98 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,117 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 6 030,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 029,83 Punkten am Vortag.

Bei 6 013,18 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 052,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,396 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 720,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 5 552,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 4 980,47 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 5,87 Prozent auf 41,23 EUR), BMW (+ 2,60 Prozent auf 90,76 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 45,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 103,70 EUR) und UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 72,26 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,74 Prozent auf 41,37 EUR), Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 127,85 EUR), Airbus SE (-1,68 Prozent auf 216,55 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 257,85 EUR) und Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1 876,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 372 312 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 421,090 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten