Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Blick
|
14.01.2026 15:58:47
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone
Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 6 018,98 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,117 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 6 030,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 029,83 Punkten am Vortag.
Bei 6 013,18 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 052,86 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,396 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 720,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 5 552,05 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 4 980,47 Punkten.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 5,87 Prozent auf 41,23 EUR), BMW (+ 2,60 Prozent auf 90,76 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 45,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 103,70 EUR) und UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 72,26 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,74 Prozent auf 41,37 EUR), Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 127,85 EUR), Airbus SE (-1,68 Prozent auf 216,55 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 257,85 EUR) und Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 1 876,50 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 372 312 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 421,090 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
