Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
|
18.08.2026 17:58:50
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,89 Prozent auf 6 472,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 6 518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 465,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 518,08 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 230,87 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 849,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,63 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 45,07 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 730 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17:00
|CoreWeave, SAP, TKMS, Infineon, Siemens Energy - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)