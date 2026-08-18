Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,89 Prozent auf 6 472,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 6 518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 465,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 518,08 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 230,87 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 849,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,63 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 45,07 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 730 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at