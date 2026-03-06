Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,29 Prozent schwächer bei 5 708,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,939 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 5 805,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 782,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 651,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 827,88 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 6,21 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 998,40 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Wert von 5 520,47 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,42 Prozent nach. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 651,35 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 1 592,50 EUR), Eni (+ 1,59 Prozent auf 20,51 EUR), SAP SE (+ 1,03) Prozent auf 172,74 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 46,17 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 242,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-6,81 Prozent auf 39,42 EUR), Bayer (-3,67 Prozent auf 36,39 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 26,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,04 Prozent auf 89,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,16 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 10 647 499 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 462,425 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at