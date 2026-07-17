Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,86 Prozent schwächer bei 6 229,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,385 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,202 Prozent auf 6 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 283,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 194,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 270,94 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,226 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 300,07 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Wert von 5 377,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR), Enel (+ 1,91 Prozent auf 10,18 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61) Prozent auf 27,11 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 48,46 EUR) und Allianz (+ 0,79 Prozent auf 422,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 30,84 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR), UniCredit (-1,72 Prozent auf 80,05 EUR), Infineon (-1,62 Prozent auf 63,66 EUR) und Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 256,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6 783 353 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 597,167 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at