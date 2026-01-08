Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 5 923,11 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,048 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,174 Prozent auf 5 913,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 905,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 923,11 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 725,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 5 649,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 996,39 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,92 Prozent auf 1 896,50 EUR), Bayer (+ 1,41 Prozent auf 38,88 EUR), Siemens (+ 0,66 Prozent auf 257,95 EUR), BASF (+ 0,59 Prozent auf 44,42 EUR) und Allianz (+ 0,49 Prozent auf 386,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-1,15 Prozent auf 159,10 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR), Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 211,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,73 Prozent auf 59,92 EUR) und Enel (-0,71 Prozent auf 9,32 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 292 500 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 411,245 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at